Relatório da CGU indica que fraudes no Bolsa Família durante governo Bolsonaro geraram prejuízo de R$ 2,6 bilhões

A confirmação partiu do ministro da Controladoria-Geral da União Vinícius de Carvalho edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) mostrou que as fraudes na concessão do programa Bolsa Família geraram um prejuízo de R$ 2,6 bilhões. "Foram mais de R$ 2 bilhões de pagamentos que não deveriam ter sido feitos", disse ao blog do Camarotti o

Nesta quinta-feira (9), o ministro Wellington Dias disse haver indícios de que 2,5 milhões de famílias recebem o benefício de forma indevida. "Temos um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão na linha da avaliação dessa revisão do cadastro. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade", afirmou Dias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.