Renan Calheiros classifica como 'barbeiragem' negociação entre equipe de transição e o centrão

247 – "O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse nesta terça-feira, 3, que a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma 'barbeiragem' ao negociar com o Centrão uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para autorizar despesas fora do teto de gastos, a partir de 2023. Líder da Maioria no Senado, Renan é aliado de Lula e reclamou de não ter sido ouvido antes da negociação", informam Vera Rosa e Lauriberto Pompeu , no Estado de S. Paulo.

“Recorrer ao Centrão é uma barbeiragem, um erro político”, disse Renan. “O Centrão não cabe no teto porque é o próprio fura-teto. Não dá para tirar da cabeça uma solução dessas, apressada.”

