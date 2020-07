Renan Calheiros defende que Forças Armadas reflitam sobre críticas de Gilmar Mendes

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) escreveu no Twitter nesta terça-feira (14) em concordância com o ministro do STF Gilmar Mendes acerca das críticas feitas à participação das Forças Armadas na gestão do Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19.

Calheiros defendeu que o Exército reflita sobre os questionamentos procedentes do ministro do Supremo e chamou de "descontrole" a gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia. "O critério para ocupar cargos é a qualificação. Os números da Covid-19 no Brasil evidenciam o descontrole e a interinidade na pandemia sugere intervenção militar. O Exército, como todos, deve refletir sobre isso e quanto aos questionamentos procedentes do ministro Gilmar Mendes".

O critério para ocupar cargos é a qualificação. Os números da Covid no Brasil evidenciam o descontrole e a interinidade na pandemia sugere intervenção militar. O Exército, como todos, deve refletir sobre isso e quanto aos questionamentos procedentes do ministro @gilmarmendes. July 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.