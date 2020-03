Renan Calheiros denuncia: Maia e Alcolumbre têm medo dos fascistas

Ex-presidente do Congresso lamenta a covardia dos atuais comandantes do Poder Legislativo edit

247 – O senador Renan Calheiros (MDB-AL) lamentou a covardia do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que têm se acovardado diante do fascismo de Jair Bolsonaro, que ameaça implantar uma ditadura no Brasil, fechando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Confira:

Lamento repetir que a reação dos chefes do Legislativo está aquém dos arreganhos de @jairbolsonaro, com quem parecem continuar governando (@onyxlorenzoni, demitido e nomeado, é um exemplo). Estarão com medo? Medo nessas horas só atrapalha.#Irresponsavel #coronaday#manifestacao — Renan Calheiros (@renancalheiros) March 15, 2020