Renan Calheiros diz ao Planalto que, apesar da CPI, não quer perseguir Bolsonaro e segue contra impeachment

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), provável relator da CPI da Covid, que vai investigar ações e omissões do governo federal durante a pandemia, tem dito a interlocutores do Palácio do Planalto, segundo O Antagonista, que não usará a comissão para perseguir Jair Bolsonaro e que segue sendo contra o impeachment do chefe do Executivo.

Ele também afirma que "não tomará decisões monocráticas". Uma possível relatoria de Calheiros assusta Bolsonaro e sua equipe porque o senador tem posições críticas ao governo.

Calheiros pretende dividir a relatoria da CPI em pelo menos três subrelatorias:

Uma para investigar eventuais desvios dos recursos federais por parte de estados e municípios; Uma para investigar possíveis omissões da gestão Bolsonaro na aquisição de vacinas; Outra para apurar a aquisição e distribuição de remédios sem comprovação científica como "tratamento precoce" contra a Covid-19.

