Renan: Delgatti denunciou as delinquências da Lava Jato e mudou a história, é preciso anistiá-lo

247 - Em decorrência da condenação do ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol, o senador Renan Calheiros (MDB) foi às redes sociais, nesta quarta-feira, 23, para defender Walter Delgatti, “o hacker que denunciou as delinquências da Lava Jato, mudou a história do país”.

Dallagnol foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a pagar indenização de R$ 75 mil a Lula pelo Power Point fajuto que apontava o ex-presidente como chefe de quadrilha.

Segundo Renan Calheiros, Delgatti “possibilitou as punições, ainda brandas, que estamos vendo e mostrou quem era Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e sua turma”, afirmou o senador. “É hora de retomar o projeto que apresentei para anistiá-lo”, defendeu Calheiros.

Walter Delgatti,o hacker que denunciou as delinquências da Lava Jato, mudou a história do país. Ele possibilitou as punições, ainda brandas, que estamos vendo e mostrou quem era Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e sua turma. É hora de retomar o projeto que apresentei para anistiá-lo. — Renan Calheiros (@renancalheiros) March 23, 2022

