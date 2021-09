Renan diz que CPI vai terminar em altíssima temperatura, depois do escândalo da Prevent Senior

Apoie o 247

247 – A gestão desastrosa do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia já seria motivo suficiente para um relatório explosivo da CPI da Covid, mas o documento final será ainda mais contundente depois da descoberta de que a Prevent Senior ocultou mortes de pacientes submetidos à cloroquina – remédio ineficaz prescrito por Jair Bolsonaro, que cometeu o crime de charlatanismo.

“Temos um acúmulo de tarefas na reta final. A CPI vai terminar em temperatura elevadíssima” afirmou o relator Renan Calheiros (MDB-AL). "O relatório vai apontar os erros e as omissões na atuação do presidente Jair Bolsonaro e do Ministério da Saúde durante a pandemia. O documento final vai tratar de temas como a crise de Manaus, o incentivo à cloroquina, a demora na compra de vacinas, o peso da disseminação de notícias falsas sobre o vírus e a atuação do chamado 'gabinete paralelo' de aconselhamento sobre saúde. O relatório também vai abordar a relação de empresas como Precisa Medicamentos, Prevent Senior, VTCLog e Davatti com servidores do ministério e as irregularidades que permearam os contratos, além de tratar sobre os serviços dos hospitais federais do Rio na crise sanitária", aponta reportagem da revista Veja.

