Repórter da TV Globo é esfaqueado no DF

Por Saulo Araújo, Carlos Carone e Caio Barbieri, Metrópoles - O repórter da TV Globo Brasília Gabriel Luiz, 28 anos, foi esfaqueado na noite dessa quinta-feira (14/4), em frente ao edifício onde mora, na CCSW 4, do Sudoeste, perto do supermercado Pão de Açucar. Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dois homens são suspeitos de terem atacado o jornalista.

De acordo com o CBMDF, o estado de saúde dele “inspirava cuidados”, porque a vítima apresentava um quadro hemorrágico com “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”.

“Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo”, informou o CBMDF em nota.

