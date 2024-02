Reunião com líderes teve bom humor de Lula e Lira e promessa de ajuda ao governo na Câmara

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em um gesto de aproximação em meio a um cenário de tensões políticas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), protagonizaram um encontro descontraído na noite de quinta-feira (22), no Palácio da Alvorada. Ministros, líderes partidários e representantes da base na Casa se reuniram para um happy hour que durou aproximadamente duas horas e meia, marcado por bom humor e promessas de cooperação, destaca o jornal O Globo.

Durante o evento, Arthur Lira expressou abertamente o apoio do Parlamento ao governo e destacou os esforços de entendimento com o Executivo. O clima ameno contrastou com o discurso firme proferido por Lira na abertura do ano legislativo, em 5 de fevereiro, o qual foi inclusive objeto de brincadeiras por parte de Lula durante o encontro.

continua após o anúncio

A reportagem destaca que Fernando Haddad (Fazenda) foi um dos ministros mais citados pelo presidente Lula, que também agradeceu o apoio do Congresso em pautas complexas. Comprometeu-se ainda a promover mais encontros com os deputados e até mesmo organizar um churrasco com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

As mudanças de tom de Lira, que passou de um discurso duro a uma postura mais conciliadora, foram interpretadas como sinais de compromisso e ampliação do diálogo pelo Planalto. Lula, por sua vez, destacou a importância da proximidade com os deputados e reiterou seu compromisso em dialogar mais.

continua após o anúncio

A reunião contou com a presença de ministros como Paulo Pimenta (Comunicação Social), Rui Costa (Casa Civil) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), bem como líderes de diferentes partidos com assento na Esplanada. Entre as conversas informais que se seguiram aos discursos, destacou-se o diálogo sobre a formação da bancada negra na Câmara e a eleição em Recife.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: