Revisão do cadastro do Bolsa Família exclui 1,7 milhão de famílias 'unipessoais'

247 - O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou que a atualização do cadastro do programa Bolsa Família excluiu 1,7 milhão de famílias "unipessoais" em 2023. A informação foi publicada neste domingo (4) pelo portal G1.

De acordo com os números, havia 5,88 milhões de famílias unipessoais entre os beneficiários do programa em dezembro de 2022, número que diminuiu para 4,15 milhões no fim do ano passado.

Famílias unipessoais são formadas por apenas um membro, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). Não existe restrição a elas, mas, conforme as regras, não podem mais dividir a casa com outros familiares se forem classificadas como unipessoais.

O ministério afirmou que os "arranjos unipessoais tiveram um aumento fora da curva e vínculo com a dinâmica demográfica das famílias brasileiras entre o final de 2021 e os últimos meses de 2022".

