Ricardo Salles é favorito para assumir relatoria da CPI do MST

Presidência deverá ficar com o deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), autor do requerimento para criação da CPI

247 - A relatoria da CPI que visa investigar as atividades do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) deverá ser entregue pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao PL. O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) é o mais cotado para assumir o cargo, informa o jornal O Globo.

O deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), autor do requerimento para criação da CPI do MST, deve permanecer na presidência. Salles retirou o seu pedido de investigação para apoiar o de Zucco.

Embora a bancada ruralista, que pressiona pela instalação da CPI, ainda não tenha definido os nomes, Salles é discutido como uma possível escolha para a relatoria. Ele é membro dessa frente parlamentar, que é uma das mais influentes no Congresso e apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

Embora não haja um consenso sobre o nome de Salles entre a bancada ruralista, a decisão final será de Lira. Ele prometeu autorizar a criação de mais duas CPIs nesta semana, uma para investigar as suspeitas de manipulação de resultados em partidas de futebol e outra para analisar as inconsistências bilionárias das Lojas Americanas.

