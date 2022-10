Roberto Freire, do Cidadania, declara apoio a Lula

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, disse que encaminhou à Executiva Nacional do partido um posicionamento a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

"Informo ainda que encaminhei à Executiva Nacional, que se reúne nesta terça-feira, às 12h00, posicionamento a favor de que o partido declare apoio a Lula no 2º turno", disse.

O petista conseguiu 48% (57,2 milhões) dos votos válidos no primeiro turno, contra 43% (51 milhões) de Jair Bolsonaro (PL).

O Cidadania apoiou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) na disputa presidencial. Os dois partidos fizeram parte da coligação que tinha o PSDB e o Podemos.

Confira a nota:

Como presidente nacional do Cidadania, saúdo o processo democrático que culminou na ida de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro para o 2º turno das eleições presidenciais, que ocorreram de forma pacífica.

Contra a descrença de muitos, nossa candidata, Simone Tebet, cumpriu o papel de discutir o Brasil e as soluções para os problemas que afligem os brasileiros: fome, desemprego, inflação alta, estagnação econômica, entre outros.

Simone emerge como uma liderança nacional que terá voz ativa e participação nos processos decisórios que terão desenlace a partir desta terça-feira e se aprofundarão a partir de 31 de outubro de 2022. A Justiça Eleitoral e nossas instituições saem fortalecidas.

Informo ainda que encaminhei à Executiva Nacional, que se reúne nesta terça-feira, às 12h00, posicionamento a favor de que o partido declare apoio a Lula no 2º turno.

Roberto Freire

Presidente Nacional do Cidadania

