Rodrigo Maia usa pandemia como pretexto para engavetar pedidos de impeachment de Bolsonaro

247 - Embora Jair Bolsonaro já tenha cometido diversos crimes de responsabilidade e atentado reiteradas vezes contra as instituições, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deixou claro, nesta quarta-feira, que não irá pautar os mais de 30 pedidos de impeachment que já foram protocolados.

“Não é hora de discutir impeachment. É hora de discutir a união do Brasil, de salvar vidas, de salvar empregos. Eu como sempre fui contra as manifestações no período da pandemia, não contra manifestação, mas contra aglomeração neste momento, eu também não posso ser a favor de novas manifestações. Eu acho que neste momento, as aglomerações vão gerar uma aceleração da contaminação e perdas de vidas”, afirmou.

“É muito importante que a gente unifique o que nos une nesse momento tão difícil para que a gente possa passar por esse momento. O segundo momento, o movimento contra o presidente Bolsonaro pode crescer ou não, o movimento pró Bolsonaro pode crescer ou não, isso é outro momento. O que a gente não pode é estar olhando 2022 em meio a uma pandemia”, disse ele.

