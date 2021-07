Rodrigo Pacheco defende independência do Congresso e manda recado a militares e a Bolsonaro

Em coletiva, presidente do Congresso diz que “não admitirá qualquer atentado à independência” do Congresso e “às prerrogativas de seus parlamentares”, em resposta à nota ameaçadora do Ministério da Defesa e das Forças Armadas à CPI do Senado. Ele também defende as eleições, num recado às recentes ameaças de golpe de Bolsonaro edit