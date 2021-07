Rodrigo Pacheco defende voto eletrônico: 'não identifico indício de fraude nos resultados eleitorais'

O presidente do Senado disse não identificar sinais de fraudes no atual sistema eletrônico de votações. O parlamentar também afirmou que a PEC do Voto Impresso deve ser rejeitada pelo Congresso edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), defendeu a manutenção do atual sistema eletrônico de votações. O parlamentar disse não identificar indícios de fraudes em eleições, como tem apontado Jair Bolsonaro, que flerta com possível golpe caso não seja reeleito. A entrevista foi concedida à CNN Brasil.

"A minha posição é de plena confiança na Justiça eleitoral brasileira. Não identifico indício algum de fraude nos resultados eleitorais do Brasil. Portanto, essa é uma opinião que tenho, que o sistema eleitoral deveria continuar pelo sistema eletrônico. No entanto, como presidente do Senado, devo permitir que as divergências possam coabitar e discutir um resultado que seja eventualmente diferente daquilo que eu prego ou penso", disse.

De acordo com o parlamentar, a tendência é que a PEC do Voto Impresso não passe no Congresso. "O prenúncio de que todos ou a maioria do partidos, estão unidos e reunidos nessa tendência, de confiança no sistema eleitoral, a tendência de que a proposta seja rechaçada", afirmou.

