Rogério Correia convida Luís Miranda e Alexandre Saraiva para comissão da PEC da Reforma Administrativa

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT) apresentou requerimento convidando Luís Miranda e Alexandre Saraiva para comissão da PEC da Reforma Administrativa, “para relatar a importância da estabilidade no serviço público”, anunciou nas redes sociais.

“Ambos são exemplos recentes ao denunciarem corrupção na compra de vacinas e no desmatamento”, destacou o deputado, neste sábado, 26.

O servidor do Ministério da Saúde, Luís Roberto Miranda, junto com seu irmão, o deputado federal ex-governista Luis Miranda (DEM), denunciou esquema de corrupção do governo de Jair Bolsonaro na compra superfaturada da vacina indiana Covaxin.

Já Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal (PF) do Amazonas, denunciou que o ex-ministro Ricardo Salles usava seu cargo como chefe do Ministério do Meio Ambiente para favorecer madeireiros e a exportação ilegal de madeira. Saraiva foi afastado da superintendência da região.

