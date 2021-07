Rosa Weber dá prazo de 10 dias para Congresso se posicionar sobre aumento bilionário do fundão

A ministra determinou ainda que o caso seja enviado ao relator original do caso, o ministro Nunes Marques, posteriormente edit

Metrópoles - A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, determinou que o Congresso preste informações em até 10 dias sobre a aprovação do Fundo Eleitoral de 2022. A verba de R$ 5,7 bilhões foi validada após aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em 16 de julho, alguns parlamentares ingressaram na Corte com um pedido para anular a votação. Foram eles: Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Adriana Ventura (Novo-SP), Tiago Mitraud (Novo-MG), Vinícius Poit (Novo-SP), Felipe Rigoni (PSB-ES), Tábata Amaral (PDT-SP) e Daniel Coelho (Cidadania-PE). Na mesma semana, o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) entrou com uma ação no mesmo sentido.

A ministra determinou ainda que o caso seja enviado ao relator original do caso, o ministro Nunes Marques, posteriormente.

