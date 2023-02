Rui Falcão será o presidente da CCJ da Câmara, decide PT

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) será o próximo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara após decisões de tendências internas do partido, que terá na próxima terça-feira (13) uma reunião para oficializar a escolha.

Após um acordo feito entre os petistas e o PL, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará com a CCJ neste ano, de 2023, e a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro ficará com o colegiado no ano seguinte.

De acordo com o jornal O Globo, o partido também estaria pretendendo ter espaço nas comissões de Fiscalização e Controle, que costuma convidar e convocar ministros, e a de Educação.

A CCJ analisa a constitucionalidade das iniciativas legislativas e é parada obrigatória de quase todos os textos que passam pela Casa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.