"Sabia que daria merda", diz filho de terrorista que plantou bomba no aeroporto; esposa está "chocada"

247 - O filho do bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que confessou ter montado um artefato explosivo numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, afirmou para reportagem no portal UOL que a família era a contra a mudança à capital federal para participar de atos antidemocráticos.

Quando o meu pai avisou que iria participar dessas manifestações, imaginamos que daria errado. Eu sabia que ia dar merda.

>>>> Terrorista bolsonarista é empresário paraense e diz que queria chamar atenção com bomba no aeroporto

Empresário do ramo de gás no Pará, George Sousa alugou em novembro um apartamento no Sudoeste, bairro de classe média do Distrito Federal.

A família não foi comunicada da prisão. A esposa de George Sousa, Ana Claudia Leite de Queiroz, negou que tenha tomado conhecimento da detenção do marido.

“Estou chocada. Isso não pode ter acontecido porque ele era uma pessoa pacifista. O meu marido nunca faria algo assim”, disse Ana.

