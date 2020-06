Saída iminente de Weintraub irrita empresário bolsonarista investigado no inquérito das Fake News

Fórum - O empresário Otavio Fakhoury, um dos alvos do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga disseminação de fake news e ataques virtuais contra o STF, criticou o presidente Jair Bolsonaro pela provável demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

"Já está claro que o establishment quer a saída de Abraham Weintraub . Pergunta: Jair Bolsonaro se entregou ao sistema?”, escreveu Fakhoury no Twitter. O empresário, discípulo de Olavo de Carvalho e um dos fundadores do Aliança pelo Brasil, é apontado no inquérito das fake news como um dos financiadores do chamado Gabinete do Ódio bolsonarista.

Questionado pelo jornalista Sérgio Roxo, do Jornal O Globo, Fakhoury disse que vai “repensar” apoio ao ex-capitão. “Terei que repensar…Não posso dizer que sim nem que não. Mas irei repensar o apoio”, disse.

