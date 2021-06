Salles enviou decreto de sua exoneração para o Supremo logo após a oficialização

A comunicação foi vista como uma forma de evitar alguma medida contra o ex-ministro do Meio Ambiente no inquérito relatado por Alexandre de Moraes e que deu origem à operação Akuanduba edit

247 - Logo após sua demissão do Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles encaminhou por meio de seus advogados ao Supremo Tribunal Federal o decreto assinado por Jair Bolsonaro com sua exoneração.

De acordo com a coluna Painel, a comunicação foi vista como uma forma de evitar alguma medida contra o ex-ministro no inquérito relatado por Alexandre de Moraes e que deu origem à Akuanduba, uma operação responsável por investigar a exportação ilegal de madeira.

Moraes havia ordenado, no último dia 16, que Salles, como ministro, encaminhasse todos os celulares funcionais de servidores da pasta que são alvos da apuração. A entrega não havia sido efetuada até a demissão nesta quarta-feira (23).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.