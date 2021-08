Sâmia Bomfim pede que Câmara inclua licença-maternidade nos painéis de votações

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL) pediu que Câmara dos Deputados inclua licença-maternidade nos painéis de votações para não deixar a entender que as deputadas que usufruem deste direito estejam faltando ao trabalho parlamentar. A deputada lembrou que “licença-maternidade não é ausência, é direito” edit

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) pediu que Câmara dos Deputados inclua licença-maternidade nos painéis de votações para não deixar a entender que as deputadas que usufruem deste direito estejam faltando ao trabalho parlamentar. No Twitter, a deputada explicou sua preocupação, lembrando que “licença-maternidade não é ausência, é direito”.

“É público que desde o dia 24/06 estou licenciada do meu mandato, por ocasião do nascimento do meu filho. Mesmo assim, sistematicamente, o painel de votação da Câmara registra meu nome como ausente ou numa lacuna sem explicações”, afirmou a deputada, que recentemente deu parto a seu filho Hugo, cujo pai é o deputado federal Glauber Braga (PSOL).

“A Câmara tem o dever de fornecer informações corretas à população e comunicar quando uma deputada está exercendo seu direito à licença-maternidade e não se ausentando do trabalho. A imprecisão do painel leva, muitas vezes, a própria imprensa a noticiar a licença como falta”, explicou.

A Câmara tem o dever de fornecer informações corretas à população e comunicar quando uma deputada está exercendo seu direito à licença-maternidade e não se ausentando do trabalho. A imprecisão do painel leva, muitas vezes, a própria imprensa a noticiar a licença como falta 👇🏼 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) August 4, 2021

“A política já é um terreno árido para nós mulheres e, em especial, para aquelas que são mães. Não deveria ser papel individual de cada parlamentar ter que elucidar a desinformação prestada pelo painel, mas sim da própria Câmara dos Deputados”, justificou.

“Por isso, solicitei hoje que a Mesa Diretora da Casa passe a informar corretamente nos painéis de votação do plenário e das comissões que estou cumprindo licença-maternidade. A licença precisa ser afirmada como direito, e a Câmara deve dar o exemplo ao garanti-lo”, concluiu nas redes sociais, nesta quarta-feira, 4.

Por isso, solicitei hoje que a Mesa Diretora da Casa passe a informar corretamente nos painéis de votação do plenário e das comissões que estou cumprindo licença-maternidade. A licença precisa ser afirmada como direito, e a Câmara deve dar o exemplo ao garanti-lo. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) August 4, 2021

