Santos Cruz se filia hoje ao Podemos para tentar ser vice do ex-juiz parcial Moro

247 – O general Santos Cruz, que foi ministro de Jair Bolsonaro, filia-se hoje ao Podemos para tentar ser vice do ex-juiz parcial Sérgio Moro, que foi condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal. "Ex-ministro da Secretaria de Governo, o militar é cotado a vice de Moro", aponta reportagem do Valor Econômico.

"Hoje, Moro deve participar da filiação do general Santos Cruz, em Brasília. Além da vice na chapa presidencial, o militar é cotado também para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro ou pelo Distrito Federal. Santos Cruz disse que ainda não conversou com ninguém no partido sobre qual cargo deverá concorrer. O general defendeu ainda um acordo eleitoral com outros pré-candidatos em torno do ex-juiz", aponta a reportagem.

