Sara Winter ameaça manifestantes da esquerda: “vamos acabar com a raça desses filhos da puta" (vídeo)

247 - A ativista bolsonarista Sara Winter ameaçou em vídeo manifestantes da esquerda que protestam neste sábado (13) em Brasília.

Visivelmente irritada com o desmantelamento pela Polícia Militar do acampamento "300 do Brasil", de apoio a Jair Bolsonaro, Sara Winter resolveu descontar sua raiva em opositores do governo federal. “Vamos acabar com a raça desses filhos da puta", disse a ativista.

Alô, @pmdfoficial, a Sara Winter e os amigos dela, após terem seus acampamentos desmontados, resolveram invadir um protesto pacífico que está rolando na Esplanada, em Brasília. “Os esquerdistas estão protestando aqui. Agora, nós vamos acabar com a raça desses fdp”. pic.twitter.com/dKXtkwCrIU June 13, 2020

