Sara Winter diz que vai processar médico que fez aborto autorizado em menina de 10 anos que foi estuprada

Revista Fórum - Após cometer crime ao divulgar o nome da menina de 10 anos que engravidou depois ser vítima por 4 anos de estupros cometidos pelo tio, a bolsonarista Sara “Winter” Geromini anunciou em seu site que vai processar “até o último fio de cabelo” o médico que fez o aborto legal na criança.

“Iremos processar até o último fio de cabelo do médico que matou a bebê de nova meses e agora irá torturar a criança de 10 anos com um parto prematuro forçado”, disse a ex-funcionária do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que durante todo o domingo (16) incitou grupos de fanáticos a fazerem atos em frente ao hospital onde a menina passou pelo procedimento em Pernambuco.

Segundo o advogado Ariel de Castro Alves, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos (Condepe) e ex-integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Sara Winter, que está sob monitoramento judicial com tornozeleira eletrônica, cometeu diversos crimes ao divulgar o nome da menina.

