Sargento da PM dá soco na boca de mulher durante abordagem no DF

Apoie o 247

ICL

Por Luísa Guimarães, Mirelle Pinheiro e Carlos Carone, Metrópoles - Uma mulher de 22 anos afirma ter sido injustamente agredida por policiais militares na última quarta-feira (5/1), no Distrito Federal. Raniele da Silva, moradora de São Sebastião, levou um soco na boca após questionar o motivo da PM entrar em sua residência sem autorização.

A jovem narra que pegava roupas do varal quando seu companheiro Alessandro Inácio, 22, voltou do trabalho de entregador. Logo após a chegada do marido, ela teria ouvido o barulho do portão de casa se abrindo. Ao verificar, viu que se tratava do terceiro sargento Daniel Martins.

De acordo com a corporação, Alessandro pratica o ofício de motoboy sem habilitação e estaria executando manobras perigosas na rua.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE