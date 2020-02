Sargento é preso ao tentar entrar com droga na Papuda

O sargento aposentado Celso Coutinho foi preso quando tentavaentrar no presídio com 70 selos de LSD, adaptadores USB e cartões de memória edit

247 - Um sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso por tráfico de drogas ao tentar entrar no Presídio do Distrito Federal I (PDF I), no Complexo Penitenciário da Papuda. A informação é do site Metrópoles.

De acordo com reportagem, o militar Celso Coutinho Araújo foi flagrado com 70 selos de LSD, adaptadores USB e cartões de memória. Ele foi detido por policiais penais nesta sexta-feira (7), quando pretendia visitar o filho, detido desde 2017 por crimes como tentativa de homicídio, tráfico e receptação.