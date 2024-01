Sarrubbo aceita convite de Lewandowski e será o novo chefe de segurança pública do Ministério da Justiça

Apoie o 247

247 - O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, assumirá a chefia da Secretaria Nacional de Segurança (Senasp). Ele aceitou o convite do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, segundo informações do G1.

Sarrubbo tem uma carreira de 34 anos dedicados à segurança pública no Ministério Público e seu nome conta com a aprovação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Estes destacam sua vasta experiência na área e uma visão pragmática em relação às questões de segurança no país.

Ele mantém uma relação de proximidade com o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Sua atuação destacada em São Paulo, tanto na procuradoria quanto como coordenador das atividades do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), foram apontadas como credenciais para assumir a Senasp.

