"Se gritar pega centrão": General Heleno volta atrás e fala em "atividade metafórica"

Fórum - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, comentou nesta terça-feira (9) sobre o vídeo em que ele ironiza o centrão durante as eleições de 2018. O presidente Jair Bolsonaro se filiará a um partido do bloco.

“Na época da campanha eu fiz uma brincadeira com relação ao centrão, em uma situação completamente diferente. O centrão era uma figuração… Uma figura… Um instrumento de governo, um conjunto de parlamentares que trabalhavam em favor do governo em que muitos tinham suspeita de desvio de dinheiro, não sei o que…”, disse Heleno durante entrevista ao programa Estúdio Piauí, da TV Piauí.

Heleno prossegue: “O centrão era uma atividade metafórica que significava a reunião de vários parlamentares que tinham as suas convicções”. O ministro disse não tem problema com o centrão e defendeu que Bolsonaro faça alianças para governar.

Em 2018, o ministro cantarolou “se gritar pega centrão, não sobre um, meu irmão”, durante evento do PSL.

