''Se mudar o presidente, resolve?'', pergunta Bolsonaro sobre coronavírus

247 - Jair Bolsonaro se mostrou irritado nesta segunda-feira, 30, com as críticas que vem recebendo por defender a reabertura de comércios e volta à normalidade diante da pandemia de coronavírus.

“Parece que o problema é o presidente. É que o presidente tem responsabilidade, tem que decidir. Não é apenas a questão de vidas. É a questão da economia também”, disse Bolsonaro durante conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada.

“Essa responsabilidade que não temos ainda perante ou por parte de entidades e pessoas importantes do Brasil. Atiram numa pessoa só. O alvo sou eu. Se o Bolsonaro sair e entrar o Haddad, um outro qualquer, está resolvido o problema? Essa realidade tem que ser mudada. O pânico é uma doença e está levando o pessoal ao estresse”, acrescentou.

Bolsonaro também afirmou que “vão morrer gente” (sic) por conta do coronavírus mas que a economia não pode parar (leia mais no Brasil 247).