Secom chama militar assassino do Araguaia de 'herói'

247 - A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) chamou de “herói” o major Sebastião Curió Rodrigues de Moura, que comandou a operação assassina que matou e torturou militantes da Guerrilha do Araguaia, na década de 1970, que luto contra Ditadura Militar brasileira.

A publicação foi feita no Twitter oficial da Secom, nesta terça-feira, 5, com o título “Heróis do Brasil”. "A Guerrilha do Araguaia tentou tomar o Brasil via luta armada. A dedicação deste e de outros heróis ajudou a livrar o país de um dos maiores flagelos da história da humanidade: o totalitarismo socialista, responsável pela morte de aprox. 100 milhões de pessoas em todo o mundo", diz a publicação.

