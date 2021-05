Secretaria de Esporte do DF se nega a informar entrada e saída de Jair Renan Bolsonaro nas suas dependências

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal também não forneceu as listas de presença de reuniões das quais Jair Renan tenha participado desde então edit

247 - A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal se recusou a informar para o escritório Hernandez Lerner & Miranda os registros de entrada e saída de Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro, em suas dependências desde 2019. A pasta também não forneceu as listas de presença de reuniões das quais ele tenha participado desde então. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

Em setembro do ano passado, o filho de Bolsonaro teve um encontro com a então secretária de Esporte, a deputada Celina Leão (PP-DF), para debater o futuro do esporte.

A Polícia Federal investiga a empresa de Jair Renan, Bolsonaro Jr Eventos e Mídias, sob a suspeita de tráfico de influência junto ao governo.

O Hernandez Lerner & Miranda acionou o Tribunal de Justiça do DF e Territórios para contestar a negativa.

