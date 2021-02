Segunda Turma do STF julga compartilhamento de mensagens da Lava Jato (ao vivo)

Sessão desta terça-feira (9) vota pela manutenção ou derrubada da decisão do ministro Ricardo Lewandowski de tirar o sigilo das mensagens hackeadas de autoridades da Lava Jato para acesso da defesa do ex-presidente Lula edit

247 - Os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julgam nesta terça-feira (9) o acesso da defesa do ex-presidente Lula às mensagens hackeadas de autoridades da Operação Lava Jato, como o ex-juiz Sergio Moro e procuradores do Ministério Público Federal. A sessão, iniciada às 14h, está sendo realizada por videoconferência (assista ao vivo abaixo).

Trata-se de agravos regimentais na Reclamação (RCL) 43.007, nos quais a Procuradoria-Geral da República (PGR) questiona a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de conceder ao ex-presidente acesso aos arquivos apreendidos na Operação Spoofing. Os magistrados votam se mantêm ou derrubam a retirada do sigilo das mensagens.

As mensagens, que foram anexadas pela defesa de Lula em recurso ao STF, confirmam o papel de Moro como chefe da Operação e a intimidade do então juiz com procuradores, orientando, criticando e combinando datas dos processos junto à força-tarefa. As conversas confirmam o conluio para processar, prender e tirar Lula das eleições presidenciais.

Assista à sessão ao vivo pela TV Justiça:

