Segurança de Bolsonaro, com 39 anos, está em estado grave com coronavírus

247 - Um segurança de Jair Bolsonaro está em estado grave, após ser infectado com o coronavírus. Ari Celso Rocha de Lima Barros tem 39 anos e foi internado na noite dessa quarta-feira (25) no Hospital de Base do Distrito Federal. Barros é capitão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e foi diagnosticado com a doença em 18 de março. Desde então, cumpria isolamento domiciliar. Mas, segundo a família, o quadro piorou.

“Estava em casa, sob controle. Ontem (quarta), se sentiu mal e foi internado no Hospital de Base”, contou a mãe do segurança, dona Julmar Rocha de Lima de Barros, ao site Metrópoles. “Ele trabalha na Presidência. É segurança do presidente. Ele sempre viaja com ele. E eu acredito que esse vírus ele adquiriu nessas viagens que fez”, acrescentou. Na viagem de Miami, em que integrantes da comitiva presidencial adoeceram, Ari não esteve presente.

