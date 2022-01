Sem máscara, mulher se irrita e agride cliente em mercado do DF: "sou saudável" (vídeo)

Apoie o 247

Por Felipe Torres, Metrópoles - Uma mulher sem máscara criou confusão, na noite da última quinta-feira (30/12), em um supermercado da 308 Sul. Agressiva, a cliente insistia para passar os produtos no caixa, enquanto funcionários do estabelecimento reforçavam que ela seria atendida apenas depois de colocar o protetor facial. A mulher chegou a bater boca com outras clientes e a dar bolsadas em uma delas.

O vídeo viralizou nas redes sociais. Segundo a responsável pelas imagens, Carolina Lobo, 42 anos, a mulher tomava atitudes “negacionistas”, enquanto insistia para ser atendida no caixa. “Aquilo foi me incomodando”, disse a servidora pública.

Ela estava na fila de outro caixa quando a clientes chamou a atenção, dizendo que não respeitaria nenhum decreto sobre uso de máscaras. Desde novembro de 2021, a obrigatoriedade do uso de máscaras foi retirada somente em ambientes abertos. O uso da proteção facial em razão da pandemia da Covid-19 continua em locais fechados, como em supermercados, e no transporte público.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Falta espírito de coletividade: uma dondoca protagonizou o maior alvoroço ontem no Pão de Açúcar 308/309 da Asa Sul. A Carol Lobo, que grava esse vídeo, testemunhou o momento em que a senhora se nega a usar máscara e ainda ameaça as pessoas. Essa gente é delinquente e perigosa pic.twitter.com/sABiyxfgTe December 31, 2021

“Pode chamar seu presidente, ele vai te defender?”

"Pode chamar quem quiser. Me dá o controle Senhor dos Exércitos, aleluia glória a Deus, Aleluia!" pic.twitter.com/7TTNMF8QLx January 1, 2022

