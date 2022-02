Senado adia para 8 de março votação de projetos para diminuição dos preços dos combustíveis

Apoie o 247

ICL

247 - O Senado adiou, pela segunda semana consecutiva, a votação dos projetos de lei que têm como objetivo a redução dos preços dos combustíveis. As propostas constavam na pauta de votação desta quarta-feira (23). O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o valor médio da gasolina comum ficou em R$ 6,59 por litro na primeira semana de janeiro. O do diesel ficou em R$ 5,344.

"O encaminhamento que a presidência faz é que tenhamos a clareza que o projeto foi suficientemente discutido na tarde de hoje, o parecer foi concebido e apresentado pelo relator. Se há necessidade de tempo para reflexão, nós então daremos esse tempo para a reflexão, com o compromisso de que na próxima sessão do Senado, após o Carnaval, nós possamos nos pronunciar, como Senado da República", disse Pacheco o parlamentar.

>>> Petrobrás vampiriza o Brasil e anuncia lucro de R$ 106 bilhões, penalizando consumidores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estados são contra a medida sob o argumento de haver risco em perda de arrecadação. Segundo o Comitê de Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz), "a implementação de alíquota uniforme em um novo regime acarretaria fatalmente em aumento de carga tributária".

A entidade também afirmou que estados com menor carga tributária teriam de elevar suas alíquotas para assegurar que os demais estados mantenham o mesmo patamar de receitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE