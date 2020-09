Senado reúne assinaturas necessárias para abrir a CPI da Crise Ambiental

O pedido ainda deverá ser lido no Plenário e precisa ser autorizado pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. De acordo com o Inpe, setembro de 2020 bateu o recorde histórico de queimadas na região edit

Sputnik - A senadora Eliziane Gama (MA), líder do Cidadania no Senado, informou que conseguiu coletar 29 assinaturas para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a política ambiental do governo federal e as queimadas na Amazônia e no Pantanal.

O pedido da senadora ainda deverá ser lido no Plenário e precisa ser autorizado pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Eliziane Gama é coordenadora da Frente Ambientalista na Casa e protocolou nesta quarta-feira (23) o pedido de criação da CPI da Crise Ambiental.

"O Brasil está pagando muito caro por isso, nossa imagem internacional está muito ruim, nós estamos tendo perdas econômicas significativas, inclusive com possibilidade de boicote, de limitação de compra dos alimentos brasileiros. O nosso país é um dos que tem a maior produção de alimentos do mundo. E hoje, realmente, poderá ser muito prejudicado, inclusive com acordos internacionais que, acabam ficando na berlinda, como é o caso do acordo Mercosul-União Europeia", declarou, citada pela Agência Senado.

No Senado, são necessárias 27 assinaturas, no mínimo, para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.