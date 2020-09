Após seis meses de sessões remotas por causa da pandemia da Covid-19, o Senado voltará a fazer votações presenciais nesta semana. O retorno temporário e tem um motivo: a análise de indicados para embaixadas do Brasil no exterior, para o Superior Tribunal Militar (STM) e para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) edit

247 - Após seis meses de sessões remotas por causa da pandemia da Covid-19, o Senado voltará a fazer votações presenciais nesta semana. O retorno temporário está previsto para ocorrer entre esta segunda-feira (21) e a próxima sexta-feira (25). A reportagem é do portal G1.

O retorno temporário tem um motivo: a análise de indicados para embaixadas do Brasil no exterior, para o Superior Tribunal Militar (STM) e para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O regimento interno do Senado determina que essas votações precisam ser secretas, acrescenta a reportagem.

Na próxima semana, os parlamentares devem voltar ao sistema de deliberação remota, iniciado em 20 de março.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.