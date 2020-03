Senador infectado se reuniu com Maia e Alcolumbre

247 – O Covid-19 pode ter se espalhado pelo parlamento brasileiro. "Depois de voltar de viagem dos Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) estava com o novo coronavírus, mas ainda não sabia. Neste período, ele se reuniu com parlamentares, embaixadores e ministros. O senador também presidiu a sessão de uma comissão no Congresso e participou até de encontro para discutir o avanço do Covid-19 no País", informa reportagem do jornal Estado de S. Paulo.



"Trad integrou a comitiva presidencial aos EUA, esteve próximo do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama, Michelle. Ambos também foram testados e apresentaram resultados negativos para o Covid-19. Trad participou, ainda, de sessão no Congresso para votações e de uma reunião com ministros para discutir a situação do coronavírus no Brasil, na última quarta-feira à noite. Na ocasião, estavam presentes dezenas de parlamentares, além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e os ministros da Economia, Paulo Guedes; da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos", apontam ainda os jornalistas.