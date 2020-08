Senador vai STF para que Alexandre de Moraes seja declarado suspeito de julgar reeleição de Maia e Alcolumbre

Para justificar seu posicionamento, o senador Lasier Martins (PODE-RS) citou o jantar dos presidentes da Câmara e do Senado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente, com o ministro do STF Alexandre de Moraes em São Paulo edit

247 - O senador Lasier Martins (PODE-RS) foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma petição para que o ministro da Corte Alexandre de Moraes seja declarado suspeito de votar na ação em que o PTB pede a declaração de inconstitucionalidade da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente.

Para justificar seu posicionamento, o parlamentar citou o jantar de Maia e Alcolumbre com Moraes em São Paulo, há cerca de 10 dias, de acordo com informação publicadas pela coluna de Guilherme Amado.

Em coletiva de imprensa na última quarta-feira (26), Maia negou ter conversado sobre a reeleição.

"Tivemos uma conversa, nada sobre reeleição. Não sou candidato à reeleição. Acho que as matérias [na imprensa] estão equivocadas. Toda hora que encontrar o ministro do Supremo, agora, então estarei tratando da ação do PTB que trata da reeleição da presidência da Câmara e do Senado? Já disse que não sou candidato à reeleição", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.