Servidor público é afastado após denunciar Bolsonaro e Wassef no STF

Após apresentar uma denúncia no STF (Supremo Tribunal Federal) contra Jair Bolsonaro e Frederick Wassef, um servidor público foi afastado do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Ele será realocado na Embratur, onde é funcionário de carreira. A PGR anunciou que vai apurar denúncia edit

247 - Um servidor público foi afastado de suas funções após ter denunciado Bolsonaro e Wassef ao STF. Carlos Eduardo Silva Duarte fez uma denúncia no Supremo pedindo a apuração dos crimes de corrupção, advocacia administrativa e tráfico de influência baseado no fato de que Frederick Wassef atuou como consultor para a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), que detém contratos com o governo federal.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “a Procuradoria Geral da República (PGR) anunciou que iria abrir uma apuração preliminar para investigar a relação de Frederick Wassef e a concessionária. Na ocasião, Wassef disse, em nota, que pediria a abertura de um inquérito contra o servidor por denunciação caluniosa (quando há a acusação falsa de crime perante as autoridades).”

A matéria ainda informa que “nesta quinta-feira, o servidor recebeu a notícia de que a chefia do Cade havia feito um pedido de devolução dele à Embratur, empresa vinculada ao Ministério do Turismo, onde ele é servidor de carreira. Ele havia sido cedido ao Cade temporariamente, ainda neste ano.”

