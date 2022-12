Silvio Almeida anuncia Rita de Oliveira como secretária-executiva dos Direitos Humanos

Apoie o 247

247 - Futuro ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida anunciou pelo Twitter nesta sexta-feira (30) a defensora pública federal Rita Cristina de Oliveira como secretária-executiva da pasta. Ela coordena o grupo de trabalho de políticas etnorraciais da Defensoria Pública da União (DPU).

"É com muito orgulho que anuncio o nome de Rita Cristina de Oliveira como a nova Secretária Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Rita é Defensora Regional de Direitos Humanos no Paraná e coordena o Grupo de Trabalho de Políticas Etnorraciais da Defensoria Pública da União. Especialista em Direito Público e mestranda em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em 2021, integrou a Comissão de Juristas Negros e Negras instituída pela Câmara dos Deputados, que apresentou relatório contendo diversos projetos de reforma legislativa visando o combate ao Racismo Institucional. Rita se destaca pelo trabalho excepcional no campo dos direitos humanos e por sua sofisticada visão acerca do papel das políticas públicas na promoção da cidadania. É muito satisfatório ter nesta posição alguém que reúne, com sobras, todas as condições técnicas e políticas necessárias para conduzir os projetos do MDHC", publicou Almeida.

