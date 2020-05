Símbolo do centrão e da corrupção, Roberto Jefferson convoca, armado, o golpe de Bolsonaro

247 – O líder informal do chamado centrão, o ex-deputado Roberto Jefferson, faz uma convocação para o golpe de Jair Bolsonaro. Ele prega o combate ao comunismo, o fechamento do STF e da Globo.

"Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa cassar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias GLOBO. Se não fizer, cai. Bolsonaro foi eleito com a promessa de se alinhar com os países, que professam nossa cultura judaico cristã, em defesa da família, da democracia e da liberdade. Não conseguiu expulsar os diplomatas venezuelanos, representantes de uma ditadura tirana. O STF o impediu, torpemente. Bolsonaro venceu a eleição com a promessa de defender a família cristã, dos ataques feitos pelos sodomitas, autores e diretores das novelas inspiradas em Sodoma e Gomorra, pela Rede Globo de TV. Foi impedido, não conseguiu. Bolsonaro é alvo de campanha infamante pela Globo", escreveu o político, que também posou armado:

Estou me preparando para combater o bom combate. Contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da Pátria. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. pic.twitter.com/wmS1tR5Kiv May 9, 2020





