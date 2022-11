Simone Tebet é ameaçada de morte e pede escolta policial

Apoiadora do ex-presidente Lula, a senadora do MDB-MS pediu escolta da Polícia Legislativa após receber ameaças de morte feitas por bolsonaristas edit

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), reforço de segurança e escolta da Polícia Legislativa após receber ameaças de morte.

A informação foi publicada nesta sexta-feira (4) por Veja. "Depois de entrar de cabeça na campanha de Lula, a senadora Simone Tebet passou a ser alvo de ataques raivosos de bolsonaristas, principalmente pelas redes sociais. As ameaças, inclusive de morte, aumentaram drasticamente nos últimos dias e obrigaram a parlamentar a agir", diz um trecho da reportagem.

A emedebista pediu um tipo de escolta que geralmente serve para senadores em viagens e eventos públicos fora de Brasília (DF). No caso de Simone, a polícia ficará 24 horas na escolta dela, onde quer que ela esteja

A parlamentar apoia o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A senadora ficou na terceira posição na disputa pela Presidência da República este ano, com 4,16% dos votos válidos no primeiro turno. O petista ficou na primeira posição, com 48,43%, e Jair Bolsonaro (PL) em segundo lugar, com 43,20%.

No segundo turno, o ex-presidente venceu com 50,9%, contra 49,1% do candidato à reeleição.

