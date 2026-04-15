Sindicatos marcham em Brasília com agenda 2026–2030

247 - A Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat) 2026 será realizada nesta quarta-feira (15), em Brasília, tendo como principal eixo a aprovação da Pauta da Classe Trabalhadora 2026–2030, documento elaborado de forma unitária pelas centrais sindicais. Cerca de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras são esperados nesta manhã, em frente ao Teatro Nacional, segundo a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

Após a plenária, os participantes seguem em marcha pela Esplanada dos Ministérios para entregar a pauta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ⁠Os sindicalistas também buscam entregar o documento presidentes do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Senado, e Hugo Motta, da Câmara, embora não haja confirmação das reuniões.

A marcha é uma realização unitária das centrais sindicais CUT, CTB, Força Sindical, UGT, CSB, NCST, Intersindical e Pública.

Entre as prioridades da classe trabalhadora listadas na pauta estão a redução da jornada sem redução de salários, o fim da escala 6×1, a valorização do salário mínimo, a geração de empregos de qualidade, o fortalecimento dos sindicatos, a regulamentação do trabalho por plataformas e o combate à pejotização.