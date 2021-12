Site do Ministério da Saúde é invadido e hackers dizem ter dados sobre vacinação

Os hackers pedem para que seja feito um contato através de uma conta do Telegram ou e-mail, "caso queiram o retorno dos dados" edit

247 - “O site do Ministério da Saúde foi invadido na madrugada desta sexta-feira, 12, e saiu do ar. Ao tentar acessar o portal, os usuários estão encontrando o recado: ´Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB (Terabyte) de dados está (sic) em nossas mãos´. Plataformas como DataSUS, Painel Coronavírus e Conecte SUS também foram atingidas. O Lapsus$ Group assumiu a autoria do ataque cibernético”, aponta reportagem de Júnior Moreira Bordalo e Luiz Henrique Gomes, em O Estado de S.Paulo.

“No topo da página, há um aviso de ´ransomware´ (software intencionalmente feito para causar danos a um servidor). Ou seja, está tendo a restrição do acesso ao sistema, infectado com uma espécie de bloqueio. Além disso, os responsáveis pedem para que seja feito um contato através de uma conta do Telegram ou e-mail, ´caso queiram o retorno dos dados´", apontam os jornalistas. Confira a imagem:

