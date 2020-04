Sob silêncio de Moro, vírus chega ao sistema carcerário. Papuda tem 100 infectados

Sob submersão absoluta do ministro da Justiça, Sergio Moro, a Covid-19 chega ao pior sistema carcerário do mundo, o brasileiro, onde as superlotações são a regra e as violações de direitos humanos são rotineiras. Na Papuda, em Brasília, já são 100 infectados edit

247 - O Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, registrou cem casos de contaminação pelo novo coronavírus. O boletim mais atual, divulgado na noite de segunda-feira (20), informa que 71 presos e 29 agentes penais contraíram o vírus.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que a “secretaria também afirma que oito dos presos infectados receberam diagnóstico de Covid-19 assim que chegaram ao sistema, na quarta-feira da semana passada (15). Eles foram colocados em isolamento. Há uma semana - sic -, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que um único preso no Distrito Federal, por conta da identificação tardia da Covid-19, acabou infectando outros 20 detentos do sistema.”

A matéria ainda informa que “o balanço da Secretaria de Segurança Pública, no entanto, contrasta com o divulgado pela Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal. Seu recente boletim, divulgado na mesma data (20), informava que 85 detentos haviam sido infectados pelo novo coronavírus. O número corresponde a 10,5% de todos os casos confirmados no Distrito Federal.”

