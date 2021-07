Sócio de restaurante Abbraccio critica entregador e dispara: “Pago R$ 140 mil de aluguel pra motoboy sentar aqui?” (vídeo)

Vídeo mostra sócio do restaurante Abbraccio, do ParkShopping, criticando motoboy: "Na minha loja, você não pisa mais" edit

Portal Metrópoles - Um sócio do restaurante Abbraccio foi gravado discutindo com um motoboy que estava sentado na entrada do ParkShopping, carregando o celular.

Em vídeo, que foi obtido pelo Metrópoles e teria sido gravado no sábado (17), o empresário aparece no telefone e, quando desliga, diz ao entregador: “Na minha loja, você não pisa mais. Se eu pedir para alguém te ver aqui… Já vou te excluir do Ifood, beleza? Só isso que eu tenho para te falar”.

O sócio do restaurante italiano prossegue: “E tu não folga, não. Você não está na sua casa. Eu estou neste shopping tem 15 anos, não vai chegar um motoboy aqui e achar que manda, não, beleza?”.

