Solidariedade, de Paulinho da Força, declara apoio a Baleia Rossi na Câmara

247 - O Solidariedade, de Paulinho da Força, declarou apoio à candidatura de Baleia Rossi (MDB) para a Presidência da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira, 18 - após ter cogitado apoiar Arthur Lira (PP), candidato de Jair Bolsonaro. O apoio foi firmado em reunião na sede do partido com a presença de Rossi e líderes do PT, PV, PSL e Cidadania.

Foi feita uma avaliação, segundo o Estado de S.Paulo, de que, com o desgaste do governo Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus, mais partidos devem dar apoio a Rossi, que é candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e recebeu apoio de outros onze partidos (DEM, PSDB, MDB, Cidadania, PV, Rede, PSB, PDT, PCdoB, PT e PSL - que rachou).

A crise do governo diante da pandemia “fortalece a nossa candidatura”, afirmou Rossi. “Acredito que todo esse bate-cabeça pode ajudar muito no fortalecimento da nossa candidatura”, declarou.

Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, disse que “o que mais pesou [na escolha de Rossi] foi a aproximação do Arthur Lira com o governo Bolsonaro, isso pediu bastante dentro do partido”.

