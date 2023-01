"Somos quatro pensando o Brasil", diz Tebet sobre equipe econômica de Lula

Apoie o 247

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), disse em entrevista ao Metrópoles que se sentiu contemplada na fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre a equipe econômica do governo Lula que, diferentemente do governo Bolsonaro, não tem apenas um posto Ipiranga, mas uma rede de postos.

“Fiquei mais empolgada do que já estava, ainda mais porque fui incluída numa rede, né? Não somos mais um posto só, somos quatro pensando o Brasil. Isso faz toda a diferença”, disse a ministra.

Haddad disse nesta segunda-feira (2) que Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Esther Dweck são uma “rede de postos”.

